Ecomondo 2024 a Rimini: auto, treno, aereo, bus e taxi, come raggiungere la Fiera

Rimini è pronta ad accogliere Ecomondo 2024, che anche quest’anno accoglierà migliaia e migliaia di visitatori. Ecco i consigli utili su come arrivare in auto alla Fiera. Per evitare i problemi di un traffico che si annuncia inevitabilmente congestionato, il sito della Ieg offre una serie di indicazioni per muoversi in treno e visitare i padiglioni della Fiera. Per quanto riguarda i servizi aerei, va ricordato che il quartiere fieristico di Rimini è a soli quindici minuti d’auto dall’Aeroporto Internazionale di Rimini - San Marino “Federico Fellini”.