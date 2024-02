Ecco Fleximan, sradicato un autovelox anche nel Riminese

Raid a Poggio Torriana, autovelox distrutto stile Fleximan. La conta degli sceriffi elettronici abbattuti o distrutti in Italia è diventata quasi quotidiana, mentre i responsabili balzano agli onori della cronaca sotto un unico nome: Fleximan. Anche l’ultimo episodio, che stavolta coinvolge la Valmarecchia, sembra emulare le prodezze del fantomatico giustiziere delle multe, che di recente ha abbattuto nel nord Italia una ventina di pali della velocità con il flessibile. Una moda che sta dilagando a macchia d’olio anche in Romagna. L’ultimo raid del killer degli autovelox è avvenuto in via Santarcangiolese, a Poggio Torriana, di fronte al ristorante “Da Gamboun”, dove un gruppo di otto ragazzi alle 23.40 di domenica scorsa avrebbe vandalizzato l’autovelox, installato nel parcheggio antistante al locale.

Probabile denuncia