“È una donna meravigliosa”: compie dieci anni la storia d’amore al centro culturale Viserba 2000

Sono passati più di dieci anni da quel giorno speciale, quando, tra le note di un valzer, il destino ha intrecciato i loro passi nel centro sociale culturale e ricreativo Viserba 2000, in via Baroni. Entrambi vedovi, entrambi con una storia intensa alle spalle, Benito, ma per tutti Lele, si è innamorato all’istante di Novella. E alla domanda se è stato un colpo di fulmine, lui risponde senza esitazione: “Fatale!”.

Lele, nato a Santa Giustina nel 1939 (oggi 85 anni), in piena guerra, e Novella, classe 1949, di Santarcangelo (75 anni), hanno trovato nell’affetto reciproco una nuova primavera della vita.

Era gennaio 2014 quando i loro sguardi si sono incrociati per la prima volta. Quel momento è rimasto impresso nel diario di Lele sotto il titolo ‘Una donna meravigliosa’. Ancora oggi Lele e Novella frequentano il centro sociale Viserba 2000, dove hanno i loro amici e continuano a coltivare la passione che li ha fatti incontrare: il ballo.