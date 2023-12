E’ morto Pelè, il delfino più vecchio del parco di Oltremare: aveva 59 anni

Lo staff addestratori, insieme a quello veterinario e alla direzione del parco Oltremare di Riccione, comunicano con grande dispiacere che uno dei delfini, Pelé, è deceduta nella giornata di oggi.

Pelé aveva 59 anni. La femmina di tursiope era una tra i delfini più anziani al mondo, in ambiente controllato. Studi scientifici internazionali accertano che i delfini in natura vivono in media 20 anni, quando invece in ambiente controllato l’età media dei tursiopi è di circa 40 anni.

Texana d’origine, Pelé è arrivata al Delphinarium di Riccione nel 1972 ed è stata battezzata Pelé per la sua abilità nel giocare con la palla e nell’agguantare il pesce al volo. Dal 2004 Oltremare Family Experience Park è stata la sua casa, e da diversi anni è stata insignita della cittadinanza onoraria di Riccione.

Resta il profondo dolore di tutto lo staff, della direzione e di tutti i dipendenti dell’azienda, per la perdita di questo storico animale che, come tutti quelli ospitati, grandi o piccoli che siano, viene curato e accudito quotidianamente con professionalità e dedizione e che fa parte di una vera famiglia.