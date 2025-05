È morto Dilvo Polidori, storico sindaco di Saludecio

Il mondo politico e sociale romagnolo dice addio a Dilvo Polidori storico esponente della sinistra scomparso all’età di 79 anni. È stato sindaco di Saludecio dal 1995 al 2004 e dal 2014 al 2024. Si era ricandidato alle ultime elezioni amministrative, potendo fare un terzo mandato ma non era riuscito a vincerle. Con la sua scomparsa se ne va un personaggio che ha segnato la politica e l’amministrazione di tutta la Valconca avendo anche presieduto l’unione dei comuni della vallata.

Questo l’omaggio del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad sui suoi canali social: “Dilvo Polidori è stato il sindaco. Che non è solo un mestiere, ma un impasto strano di passione, pazienza e soprattutto relazioni e connessioni con persone e fatti mai uguali. Dilvo, a Saludecio, in Valconca, per il territorio riminese, ha attraversato i cambiamenti e le rivoluzioni degli ultimi 40 anni nella politica e nell’amministrazione italiana non venendo mai meno a questa unica capacità di essere un riferimento, nel bene e nelle difficoltà. Ha saputo avere una connessione straordinaria con la sua gente ed è per questo che la gente lo ricorderà. Ciao Dilvo”.