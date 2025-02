E’ morto Bolkestein, il cordoglio delle associazione dei balneari

E’ morto l’ex Commissario europeo Frits Bolkestein, il “padre” della tanto discussa direttiva sulla liberalizzazione dei servizi. Era nato ad Amsterdam il 4 aprile del 1933. A darne comunicazione sono le associazioni balneari che in una nota esprimono il loro cordoglio.

«Assobalneari Italia aderente a Federturismo Confindustria e La Base Balneare con Donnedamare - scrivono - esprimono profondo cordoglio per la morte del ex Commissario Europeo Frits Bolkestein, autore della Direttiva 2006/123/CE sulla liberalizzazione dei servizi, nota come “Direttiva Bolkestein”. Le due Associazioni balneari lo ricordano, in particolare, per la sua testimonianza al Parlamento Italiano, quando, di fronte ai Parlamentari, spiegò come l’accanimento contro i balneari italiani non avesse nulla a che vedere con lo spirito della Direttiva, che anzi è stata - e continua ad essere - strumentalizzata a favore degli interessi di chi vuole favorire grandi multinazionali e investitori a svantaggio di un settore che, oggi, dà lavoro a 30 mila famiglie e 300 mila occupati e rappresenta l’eccellenza del turismo Made in Italy».