E’ morto Alain Delon, il mito francese professore di liceo a Rimini per “La prima notte di quiete”

All’età di 88 anni è morto l’attore francese Alain Delon. L’annuncio è stato dato in queste ore dai figli. Si trovava nella sua casa di Douchy. Era da tempo malato. Delon, attore di fama internazionale, deve molto all’Italia. A inizio carriera fu valorizzato da registi come Luchino Visconti (“Rocco e i suoi fratelli”, “Il gattopardo”), Michelangelo Antonioni (“L’eclissi”) e nel 1972 fu il protagonista del film di Valerio Zurlini “La prima notte di quiete”, ambientato e girato a Rimini, dove quello che sarebbe diventato il mito del cinema francese interpretava il ruolo di un professore di liceo. Oltre a Rimini altre scene dell’opera sono state girate ad Ancona, nella Pieve di Ponte Messa (Pennabilli) in Valmarecchia, a Riccione, Misano Adriatico e Cattolica.