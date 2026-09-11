E’ morta Emma Bonino, da Ravenna a Rimini tanti comizi e interventi in Romagna

Anche la Romagna piange Emma Bonino. L’esponente radicale è morta oggi a Roma all’eta di 78 anni. Era malata da tempo. Nel corso della sua lunga attività politica è stata eletta alla Camera, al Senato e al Parlamento Europeo. E’ stata a che ministro del Governo italiano e Commissaria europea per la politica dei consumatori, della pesca e gli aiuti umanitari d’urgenza. Numerose le sua apparizione in Romagna e in particolare a Rimini sia per momenti pubblici del Partito radicale sia per alte iniziative pubbliche come il Meeting. Una delle ultime apparizione è stata a Ravenna e Rimini, nel gennaio del 2020 in sostegno della lista Più Europa per la campagna elettorale delle regionali. Il Centro Pio Manzù di Villa Verucchio durante le giornate di studio di Rimini che si tenevano ogni anno in ottobre, durante la presidenza di Mikhail Gorbaciov, le confer+ la medaglia d’oro per l’impegno sul tema dei diritti civili.