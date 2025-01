E-bike Emilia-Romagna: come accedere ai contributi

Prosegue l’impegno della Regione Emilia-Romagna a incentivare la mobilità sostenibile. È aperto il bando che prevede un contributo fino al 50% per l’acquisto di biciclette e cargo bike a pedalata assistita, fino a esaurimento fondi. Le risorse finanziarie stanziate per il 2025 sono di 2 milioni e 655mila euro.

Il bando, che intende sostenere una misura concreta per migliorare la qualità dell’aria e incentivare uno stile di vita più sostenibile, è rivolto ai cittadini residenti nei comuni aderenti al Piano per la qualità dell’aria. Tutte le informazioni sono disponibili nella pagina dedicata al bando.

Nelle precedenti edizioni sono state concesse 11.833 richieste di finanziamento, di cui 6.590 nel 2023 e 5.243 nel 2024, per un importo complessivo di oltre 6 milioni e 200mila euro.

“La risposta dei cittadini agli incentivi per l’acquisto di biciclette elettriche e cargo bike a pedalata assistita è stata straordinaria nelle due precedenti edizioni e i numeri confermano quanto sia sentita l’esigenza di mezzi di trasporto sostenibili ed efficienti– sottolinea Irene Priolo, assessora regionale all’Ambiente-. Anche per il 2025, rilanciamo con entusiasmo questa misura, mettendo a disposizione nuove risorse per continuare a incentivare una mobilità più green e migliorare la qualità dell’aria. Siamo convinti che promuovere l’uso delle biciclette e delle cargo bike non solo aiuti l’ambiente, ma contribuisca in maniera concreta anche a creare città più vivibili. Per il terzo anno consecutivo– conclude l’assessora– un ulteriore passo concreto verso l’obiettivo della riduzione del traffico veicolare del 20%”.

La domanda di contributo deve essere presentata esclusivamente per via telematica, seguendo la procedura guidata dell’applicativo informatico. L’accesso al sistema informatico per la presentazione della domanda deve essere effettuato esclusivamente con credenziali di persona fisica Spid L2, Carta di Identità Elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns).