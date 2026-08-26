Dopo la visita di Papa Leone a Rimini, domenica una messa per ringraziare i volontari

Rimini
  • 26 agosto 2026
Il vescovo Nicolò Anselmi con Papa Leone XIV (Foto Giacomo Bellavista)
Il vescovo Nicolò Anselmi con Papa Leone XIV (Foto Giacomo Bellavista)

Un popolo di circa 600 volontari ha reso possibile l’accoglienza di Papa Leone XIV a Rimini. A tutti loro il vescovo Nicolò Anselmi ha voluto indirizzare un messaggio personale: “Vorrei potervi abbracciare uno ad uno e ringraziarvi personalmente. Siete però, per fortuna, così tanti che non è possibile farlo. Per questo vorrei che vi raggiungessero almeno queste poche parole, semplici ma sincere”.

La prima è, appunto, grazie: “Grazie per il vostro tempo, la vostra disponibilità, la pazienza, la fatica, i sorrisi e lo spirito con cui avete servito. Ciascuno di voi, con il proprio compito, ha dato un contributo prezioso”.

Ma Nicolò invita a non fermarsi al ricordo della giornata. “Spero soprattutto che abbiate vissuto un incontro personale: con Dio – attraverso la presenza del successore di Pietro, Papa Leone XIV – e con le tante persone che avete incontrato, accolto, accompagnato e servito”. E aggiunge un auspicio per le relazioni nate durante queste settimane: “Continuate ad alimentare” l’amicizia tra tante persone che prima non si conoscevano, “è un dono prezioso che viene da Dio”.

Infine, lo sguardo va al futuro. “La visita del Papa si conclude, ma ciò che abbiamo vissuto continua: nella nostra vita, nella Chiesa e nella città”. Perché la festa di Rimini non rimanga soltanto una pagina da conservare nell’album dei ricordi, ma diventi una spinta a una maggiore adesione a Cristo e alla Chiesa, vissuta – come ha ricordato Leone XIV nell’omelia della Messa al Porto – con “spirito di servizio”.

Ora la Diocesi si prepara a dire pubblicamente il proprio grazie. Il primo appuntamento sarà domenica 6 settembre alle 17.30 in Cattedrale, con la Santa Messa di ringraziamento presieduta dal Vescovo Nicolò. Sono invitati in particolare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della visita e quanti hanno partecipato alla giornata. Al termine della celebrazione è previsto un brindisi nel giardino della Curia.

Il 23 settembre pellegrinaggio a Roma

Il secondo appuntamento sarà a Roma, mercoledì 23 settembre, quando una delegazione della Diocesi incontrerà Papa Leone XIV nell’udienza generale per consegnargli il grazie di Rimini. Sarà un vero e proprio pellegrinaggio diocesano, presieduto dal Vescovo.

Il programma prevede l’arrivo a Roma alle 7, il ritiro dei biglietti e, alle 10, l’udienza generale in piazza San Pietro. Al termine sarà possibile visitare la Basilica di San Pietro. Dopo il pranzo libero, alle 14.30, la Santa Messa in Basilica presieduta dal Vescovo Nicolò. Alle 16 la partenza per il rientro.

Per rendere riconoscibile la Diocesi di Rimini, tutti i partecipanti saranno invitati a indossare un cappellino blu, disponibile per chi ancora non lo possedesse a offerta libera.

Il servizio bus per Roma è organizzato da Ariminum Travel (tel. 0541 57679, www.ariminum.it, ariminum@ariminum.it). Anche chi raggiungerà Roma con mezzi propri dovrà confermare la propria adesione per ottenere il biglietto d’ingresso all’udienza (0541 53956).

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