Dopo il divorzio da Riccione, Radio Deejay sbarca a Rimini: concerti live e sport dal 27 al 29 giugno

Radio Deejay scalda i motori e annuncia l’arrivo per una tre giorni di festa che si terrà a Rimini. Si prepara infatti per Beach like deejay: un tour con quattro weekend di musica, concerti live, sport e intrattenimento insieme agli speaker della radio in alcune delle più note città di mare d’Italia. La prima tappa sarà appunto a Rimini dal 27 al 29 giugno, seguita da Trani dal 4 al 6 luglio, Viareggio dall’11 al 13 luglio per concludere con Jesolo dal 18 al 20 luglio. L’annuncio è stato dato nella giornata di ieri in una nota della stessa emittente radiofonica, che ha presentato la grande festa Party like deejay, le due grandi serate musicali previste per sabato 7 e domenica 8 giugno, al parco Sempione. Ecco che quindi dopo il direttore Linus e la radio porteranno in quattro spiagge italiane artisti nazionale, musica live, iniziative, giochi, le voci e i volti noti dell’emittente radiofonica dando vita a weekend ricchi di concerti. E tra queste c’è Rimini. Ricordiamo che Radio Deejay pochi mesi ha interrotto il suo rapporto decennale con Riccione dopo una separazione dal Comune che ha lasciato uno strascico polemiche lungo, in cui lo stesso Linus aveva lamentato: «chi gestisce un paese, un’azienda, una qualunque impresa, ha il diritto, anzi il dovere, di fare le proprie scelte. Io lo faccio ogni giorno. E me ne assumo le responsabilità”. Invece, prosegue, “sto leggendo delle giustificazioni patetiche e balbettanti, sarebbe stato più elegante scrivere che era deciso da mesi, dai».

