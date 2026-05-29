Dopo gli scontri tra ultras del Rimini, il Questore chiude il bar per 5 giorni: “Rifugio di parte dei protagonisti della rissa con mazze e bastoni”

La Polizia di Stato di Rimini ha sospeso per cinque giorni la licenza di un noto bar, sito nel territorio di Rimini, perché ritenuto, ancora una volta, luogo pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Risale a pochi giorni fa il grave episodio dello scontro tra ultras riminesi, verificatosi nei pressi di via Luigi Nicolò, nel quale una cinquantina di persone si sono affrontate in strada armate di bottiglie, mazze e bastoni e sul quale sono tuttora in corso le indagini per risalire ai responsabili.

Tra le circostanze accertate dagli agenti della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura, c’è quella per cui una buona parte delle persone coinvolte nello scontro si trovasse, quella sera, presso un pubblico esercizio della zona, a poche decine di metri da dove si sono svolti i fatti, a guardare la partita di basket della Dole che quella sera stava disputando l’ultima gara del quarto di finale dei play off promozione, a Pesaro.

Dopo le prime convulse fasi dello scontro, in corso di accertamento, avvenuto tra le pertinenze del bar e le vie limitrofe, una parte dei partecipanti ha fatto “rientro” presso il pubblico esercizio, alcuni per cercare di sfuggire ai poliziotti nel frattempo intervenuti e nel tentativo di “confondersi” con altri avventori.

Le pattuglie della Polizia, tuttavia, hanno effettuato uno scrupoloso controllo all’interno del bar, identificando una ventina di avventori, di cui la metà con precedenti di polizia, anche specifici per reati commessi in manifestazioni sportive.

Sono queste le ragioni che hanno indotto il Questore di Rimini ad adottare un nuovo provvedimento di chiusura del bar (il precedente era stato adottato nello scorso mese di ottobre), poiché punto di collegamento tra i fatti verificatisi a pochissima distanza dallo stesso pubblico esercizio ed una parte delle persone in essi coinvolte e che lo frequenta abitualmente, rappresentando quindi ancora una volta ritrovo per persone pregiudicate e pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica.