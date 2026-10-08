Donne nude per vendere vongole: bufera sui dépliant di un’azienda romagnola alla fiera di Vigo

Vongole e donne nude: bufera su un’azienda riminese alla fiera di Vigo. La Selvaggia, impresa di molluschi con sede a Santarcangelo di Romagna, sarebbe stata allontanata da Conxemar, una delle principali fiere al mondo dei prodotti ittici surgelati, che si tiene ogni anno al centro espositivo Ifevi di Vigo, in Spagna. Lo riporta La Voz de Galicia. Allo stand l’azienda distribuiva dépliant che promuovevano vongole e bivalvi con fotografie di giovani donne senza vestiti e slogan come «pesce fresco» o «non tutte le vongole sono uguali». L’organizzazione ha disposto l’espulsione con effetto immediato. La mattina successiva una delegazione si è presentata allo stand alle 9 e ha concesso un’ora, fino alle 10, per ritirare il materiale e togliere il marchio da ogni punto visibile della fiera. Secondo il quotidiano galiziano, alla fine a smontare lo spazio sono stati alcuni colleghi della delegazione italiana.