Igea Marina, donna di 74 anni precipita dal terzo piano del residence: salva

Turista 74enne precipita dal terzo piano, tragedia sfiorata a Igea Marina. Momenti di paura quelli vissuti nella tarda mattinata di ieri quando una villeggiante, ospite di un residence di via Lucrezio, è volata giù dalla terrazza della stanza in cui alloggiava. Le cause sono al vaglio degli inquirenti e al momento non si esclude l’ipotesi di un tentativo di suicidio. Dopo un volo di otto metri, la donna è andata a schiantarsi su uno dei balconi del primo piano. Il tonfo ha fatto accorrere i suoi familiari che hanno dato l’allarme.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, la 74enne, che risiede in Lombardia, era arrivata nella città di Panzini da alcuni giorni in compagnia delle due sorelle. Soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale “Bufalini” di Cesena, sull’elicottero alzato in volo da Ravenna. Nonostante il codice di massima gravità, le sue condizioni non sarebbero critiche. La polizia locale, giunta sul posto, si è occupata dei primi rilievi. Ancora in corso invece gli accertamenti da parte dei carabinieri per chiarire le cause dell’accaduto.