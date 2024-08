Discoteche contro la “concorrenza sleale” delle sagre: «La situazione sta sfuggendo di mano»

RIMINI. L’evoluzione di sagre e feste di paese in veri e propri eventi organizzati da professionisti del settore preoccupa non poco discoteche e locali da ballo in Emilia-Romagna. Così, questa mattina, i rappresentanti del Silb-Fipe Confcommercio incontrano l’assessore al Turismo e Commercio Andrea Corsini per “cercare di trovare soluzioni a una situazione che sta sfuggendo di mano su tutto il territorio regionale”.

Da Viale Aldo Moro, spiega il presidente regionale del Silb Gianni Indino, c’è “la volontà di inviare una Circolare alle amministrazioni locali affinché pongano più attenzione alle autorizzazioni rilasciate e controllino che durante queste feste vengano ottemperate le disposizioni normative”. Le feste e le sagre organizzate da associazioni, pro loco e parrocchie sono sempre esistite, ma ora, conferma Indino, “stanno proliferando e prendendo connotati di natura decisamente diversa”. Infatti, prosegue, “si stanno spostando nelle mani di professionisti, organizzatori senza scrupoli”, che cambiano format, sfruttano le agevolazioni fiscali e normative per creare “veri e propri eventi con somministrazione e ballo che richiamano decine di migliaia di persone”. Con tanto di dj di grido. Insomma, “concorrenza sleale”, taglia corto Indino. La Circolare in via di emanazione, aggiunge il vicepresidente nazionale del Silb Roberto Carbonetti, si basa su “tre gravi incongruenze” denunciate dal sindacato. Le feste di paese vengono autorizzate come manifestazioni temporanee tramite Scia, che però può essere rilasciata solamente per gli spettacoli passivi come cinema e teatro; anche loro sono soggette alla normativa di “Safety and security”, che dovrebbe essere anche “più stringente” dato che i luoghi delle manifestazioni temporanee non sono stati progettati per questo scopo. Infine la somministrazione va avanti anche una volta finito lo spettacolo.