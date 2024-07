“Dire, Mare, Mangiare Rimini”: tre giorni di gastronomia sostenibile al piazzale Kennedy e al Parco del Mare

E’ stato presentato al Bagno 26 Tiki Dire, Mare, Mangiare Rimini il nuovo format della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini che sceglie proprio Marina Centro e la cornice green del Parco del Mare - cuore vivo dell’estate balneare riminese - per raccontarsi attraverso i propri prodotti più tipici e allo stesso tempo per raccontare una nuova Rimini che fa del km zero e della sostenibilità due tratti fondanti del proprio stile di vita. E tutto ciò in chiave pop attraverso un evento fatto di incontri divulgativi, degustazioni guidate e non, ospiti, influencer e tanta buona musica.

Una tre giorni (1-3 agosto) di tipico, buono e sostenibile a un passo dal mare di Rimini per far conoscere ai tanti ospiti della città - attraverso sapori, racconti, aneddoti e degustazioni - tutta la ricchezza della cultura enogastronomica del territorio riminese.

Degustazioni di tipicità dell’offerta enogastronomica presso la Food Court dedicata al pescato del “nostro mare”, assieme ad una frizzante Passeggiata Doc dedicata alle etichette e i vini delle trenta cantine del territorio riminese tra ritmi jazz, musica, foodtruck e un divertente percorso di postazioni con i giochi di una volta e i vecchi passatempi dell’osteria, per approdare ogni giorno dalle 19.30 alle 20.30 ad una class fitness proprio sul Parco del Mare a cura di Gotha Fitness secondo la filosofia Gotha.

Tantissimi gli ospiti di Federica Gif esperta di cultura enogastronomica riminese nella Terrazza che Mipiacemifabene. Su questa terrazza prenderà forma e parola l’anima della tre giorni in incontri con la giornalista Anna Gradara, il musicista Mirko Casadei, il rapper Andrea Kallà, lo zoologo Piero Genovesi, la conduttrice di radio DJ La Pina e tanti altri che si alterneranno nello spazio dibattiti.