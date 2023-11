Dimentica il freno a mano vicino al mare a Bellaria. Il furgone finisce in acqua, proprietario multato

Dimentica di inserire il freno a mano e il furgone scivola in mare. Singolare incidente stradale quello rilevato ieri mattina dalla Polizia locale bellariese. A dare l’allarme alcuni passanti e della clinica “Luce sul mare”. Gli agenti intervenuti grazie al numero di targa sono risaliti all’intestatario del furgone il proprietario di una ditta edile di Savignano. Il veicolo, ha spiegato, era stato parcheggiato martedì sera in una strada laterale, con sbocco sulla spiaggia. Praticamente certo che il conducente abbia lasciato il mezzo in folle senza tirare il freno a mano. La pendenza della strada ha fatto sì che il furgone iniziasse a muoversi da solo arrivando fin sulla battigia. Il mare agitato e l’alta marea hanno fatto il resto fino a quando non è rimasto incagliato davanti a Luce sul mare. Per riportare il veicolo i n strada si è reso necessario l’intervento di una ruspa. La dimenticanza è costata decisamente molto cara. Oltre alla multa da 400 euro, alla proprietà è stato presentato un conto sostanzioso delle spese sostenute per le operazioni di recupero.