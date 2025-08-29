Digiuno per Gaza, in regione hanno aderito circa 5mila operatori sanitari

Rimini
  • 29 agosto 2025
Digiuno per Gaza, in regione hanno aderito circa 5mila operatori sanitari
Digiuno per Gaza, in regione hanno aderito circa 5mila operatori sanitari
Digiuno per Gaza, in regione hanno aderito circa 5mila operatori sanitari
Digiuno per Gaza, in regione hanno aderito circa 5mila operatori sanitari
Digiuno per Gaza, in regione hanno aderito circa 5mila operatori sanitari
Digiuno per Gaza, in regione hanno aderito circa 5mila operatori sanitari

In Emilia-Romagna si stima la partecipazione di circa 5.000 operatori sanitari al “Digiuno per Gaza”, con adesioni da tutte le aziende sanitarie regionali distribuite in oltre 100 comuni. I partecipanti, anziché recarsi in mensa durante la pausa pranzo, si sono fotografati singolarmente o in gruppi con cartelli recanti la scritta “digiuno contro il genocidio a Gaza”.

Gli organizzatori hanno ribadito che “il silenzio non è imparzialità: il silenzio durante un genocidio è complicità” e hanno evidenziato come la categoria sanitaria italiana abbia scelto di prendere posizione.

«Quella di oggi è stata una giornata emozionante per tutti noi - hanno dichiarato i promotori dell’iniziativa - . Non ci fermeremo qui. Continueremo a rilanciare già da domani le nostre richieste concrete e a mantenere i contatti per fare tutto il necessario nel tentativo di fermare il genocidio a Gaza».

L’iniziativa ha coinvolto operatori sanitari che hanno aderito volontariamente all’azione di protesta durante l’orario di lavoro, documentando la propria partecipazione attraverso fotografie con messaggi di solidarietà.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui