Delitto Pierina Paganelli, oggi in aula i consulenti sui passaggi davanti alla Cam3

RIMINI. Riprende oggi, con l’ottava udienza, il processo per l’omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa il 3 ottobre 2023 con 29 coltellate in via del Ciclamino. Davanti alla Corte d’Assise compariranno altri testimoni, ma tra loro, come noto, non ci sarà Valeria Bartolucci. La moglie di Louis Dassilva, unico imputato nel procedimento, sarà invece ascoltata lunedì prossimo (2 febbraio) dopo che nella precedente udienza la sua testimonianza, prevista nel pomeriggio, era stata rinviata per una questione di tempo, dettata dalle audizioni che si erano protratte più del previsto. C’è comunque già attesa per le sue parole (sempre che non decida di non rispondere), essendo lei una figura chiave nell’indagine perché, secondo la difesa di Dassilva, gli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi, rappresenterebbe l’alibi del marito nell’orario in cui Pierina Paganelli veniva uccisa.

Intanto, oggi saliranno sul banco dei testimoni un consulente sulla cam3 della farmacia, che commenterà i risultati sui passaggi sotto la telecamera del vicino della vittima, Emanuele Neri, e un altro nominato dal pm, che ha svolto indagini sui telefonini e prove sempre sulla cam3. Oltre a loro, deporrà anche un’altra vicina di casa di Pierina, due amiche di Manuela Bianchi e alcuni tra poliziotti del Servizio centrale operativo di Roma e colleghi della polizia giudiziaria.

In aula ci sarà, come sempre, anche Louis Dassilva, seduto accanto ai suoi legali. Per lui un’altra giornata importante sarà venerdì 30 gennaio quando, alle 9.30, si terrà l’udienza davanti al Tribunale della Libertà di Bologna per il riesame della sua custodia cautelare in carcere. La Cassazione, con sentenza pubblicata nei giorni scorsi, aveva rinviato la decisione al Tribunale della Libertà affinché motivasse in maniera più puntuale alcuni passaggi (tra i quali le dichiarazioni di Manuela Bianchi) con cui aveva confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Rimini, Vinicio Cantarini. È stata comunque la seconda volta che la Suprema Corte ha annullato con rinvio la decisione del Tribunale.