Delitto Pierina Paganelli, il Tribunale del Riesame: Louis Dassilva deve restare in carcere

RIMINI. Il Tribunale del Riesame ha detto no. Louis Dassilva deve restare in carcere. Il 35enne accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli vede così sfumare il sogno di riacquistare la liberta in una settimana che lo ha visto prima vedersi negare la revoca degli arresti dal Gip di Rimini Vinicio Cantarini e adesso il pronunciamento negativo del Riesame che era stato chiamato in causa dalla Corte di Cassazione. I legali Riario Fabbri e Andrea Guidi attendono ora le motivazioni che arriveranno nei prossimi giorni. Sia per la decisone del Gip di Rimini sia per quella del Riesame di Bologna hanno detto che presenteranno ricorso in Corte di Cassazione.