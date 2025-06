Delitto Pierina Paganelli, ammesse 13 parti civili: «Chiediamo verità e giustizia, non soldi»

RIMINI. Ammesse 13 parti civili nel procedimento penale per l’omicidio di Pierina Paganelli avvenuto in via del Ciclamino a Rimini il 3 ottobre 2023. Si tratta dei familiari della 78enne che, tramite i loro avvocati Marco e Monica Lunedei, sottolineano: «Chiediamo verità e giustizia, non soldi». All’udienza preliminare di stamattina davanti al gup Raffaele De Florio Louis Dassilva, ormai in carcere da quasi un anno, non si è presentato. I suoi avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi hanno sollevato alcune eccezioni di natura procedurale. Nodi che il gup scioglierà nella nuova udienza fissata per domattina alle 10.