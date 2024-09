Delitto Pierina, nuovo interrogatorio, ma Louis Dassilva decide di non parlare VIDEO

RIMINI. Se qualcuno si aspettava delle novità è rimasto deluso. Louis Dassilva, accusato di aver ucciso la 78enne Pierina Paganelli, si è avvalso della facoltà di non rispondere. L’interrogatorio era stato disposto oggi dal sostituto procuratore Daniele Paci, alla presenza del dirigente della squadra mobile, Marco Masia. Ha avuto inizio alle 10.30 e si è concluso in pochi minuti perché l’uomo agli arresti in carcere, ha fatto sapere attraverso i suoi avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi di non voler rispondere alle domande. Il delitto è avvenuto il 3 ottobre del 2023 nel garage di via Del Ciclamino, alle porte di Rimini. La donna è stata uccisa con 29 coltellate. L’arresto del senegalese è avvenuto il 16 luglio. Nei mesi precedenti era stato intervistato a più riprese dai media locali e nazionali.