Delitto Pierina, Manuela sorride all’uscita del Tribunale... il racconto della relazione con Louis VIDEO

RIMINI. Prima giornata di incidente probatorio al Tribunale di Rimini. Si lavora sul delitto di Pierina Paganelli. Il consulente di Manuela Bianchi Davide Barzan, all’uscita dall’edificio, ha parlato con i giornalisti. Ha spiegato che la relazione fra Manuela e Louis Dassilva, l’unico indagato per l’omicidio della suocera di Manuela, ha visto i primi approcci dell’uomo nel 2022. «Era solito sorprendere la Bianchi nelle scale o nell’ascensore o nel garage e aveva timore», ha detto Barzan. «Manuela», ha aggiunto, «è serena e sempre lineare e mai contraddittoria e ha risposto a tutte le domanda. Non ha pianto come detto da qualcuno ma si è commossa in alcuni momenti, quando parlava di come nasceva il rapporto con Giuliano e la nascita della figlia». Il consulente ha anche aggiunto che Manuela Bianchi ha affermato che Louis è stato «l’uomo che ha amato di più e ha detto che il sentimento era ricambiato. La relazione è sotto gli occhi di tutti».

Elementi nuovi? «Ci siamo soffermati sulla sera del 3 ottobre». Si prosegue domani.