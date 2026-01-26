Delitto Pierina: “Manuela mi disse che Louis sarebbe riuscito a uccidere una persona anche solo con due dita”

RIMINI. A confermare che Manuela fosse innamorata di Louis e che il sentimento fosse reciproco è anche un’altra amica della nuora di Pierina, Romina Sebastiani. «Mi disse che era pronta anche ad andare via con lui, anche in Senegal - ha ammesso la donna, che avrebbe saputo della loro relazione nella primavera 2023 -. Me lo descrisse come una persona gentile e rispettosa, soprattutto con gli anziani. Una cosa così, mi disse, non l’aveva mai provata prima».

L’incidente di Giuliano, invece, «lo vedeva più come un pestaggio, ma per quello che le dicevano i medici sulle ferite riportate. Aveva dei sospetti su Louis, ma poi mi disse che non era possibile fosse stato lui». Dubbi sopraggiunti anche dopo l’omicidio di Pierina. «“E se fosse stato lui a ucciderla? No, non ci credo, non è possibile” mi disse, avendo anche timore di essere intercettata. Ma in passato una volta mi confessò che Dassilva era stato un militare in Senegal e che “sarebbe riuscito ad uccidere una persona anche solo con due dita”».