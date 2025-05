RIMINI. Liberare subito Louis Dassilva. Questa la richiesta delle persone (26 di numero) che oggi si sono presentate davanti al Tribunale di Rimini in difesa dell’unico indagato al momento per l’omicidio di Pierina Paganelli. Il 35enne senegalese è in carcere da luglio 2024 e nelle scorse settimane ha effettuato uno sciopero della fame per protestare contro la sua detenzione.