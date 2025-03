Delitto Pierina, l’avvocato: «Louis ha confermato la versione data fino ad oggi»

RIMINI. «Dassilva ha ripercorso i fatti fondamentali della vicenda e ha confermato essenzialmente la versione che ha dato fino ad oggi», ha detto l’avvocato difensore di Dassilva, Riario Fabbri. Per quanto riguarda l’accusa della Bianchi la mattina del ritrovamento «ha fornito una ricostruzione compatibile con quanto sempre sostenuto», ha detto il legale. «Abbiamo confermato quanto detto fino ad ora». «Ovviamente il racconto della nuora è stato oggetto di domande del gip e la risposta di Dassilva contrasta la versione data dalla Bianchi», ha sottolineato Andrea Guidi, codifensore del senegalese detenuto in carcere dal 16 luglio. In buona sostanza, Dassilva ha mantenuto ferma la stessa identica versione data nel primo interrogatorio del 25 giugno 2024, quando all’uscita della Procura aveva solo commentato «tutto bene» e circa un mese dopo era stato arrestato. Poi Louis Dassilva aveva avuto un’altra occasione per parlare con gli inquirenti alla presenza dello stesso gip Vinicio Cantarini che l’ha interrogato oggi, il 17 luglio all’indomani del suo ingresso in carcere. In quella seconda occasione si era avvalso della facoltà di non rispondere. E poi oggi che ha ribadito a quanto pare quanto sostenuto la prima volta al pm Daniele Paci.