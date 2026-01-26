Delitto Pierina, l’amica: “Manuela era innamorata di Louis e voleva andare a vivere con lui”

RIMINI. «Manuela era innamorata di Louis. Da lui si sentiva capita e amata e, secondo lei, il sentimento era reciproco, perché era buono, gentile, premuroso e protettivo». A parlare è Anastasia De Caprio, l’amica di Manuela Bianchi comparsa questa mattina davanti alla Corte d’Assise come testimone nell’ottava udienza del processo per l’omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa il 3 ottobre 2023 con 29 coltellate in via del Ciclamino. In aula anche Dassilva, vestito elegante e sempre seduto tra i suoi avvocati, Riario Fabbri e Andrea Fabbri.

«Conosco Manuela da quando eravamo ragazzine - ha spiegato De Caprio -. A inizio 2023 mi confidò, un po’ preoccupata, che qualcuno le dava delle attenzioni non richieste e non gradite. Una persona abbastanza insistente e fastidiosa che si faceva trovare nei pressi della sua abitazione, in ascensore o fuori in cortile. Non mi rivelò però subito chi fosse, ma lo fece dopo un po’ di tempo. Mi disse il suo nome, che era una persona giovane e di colore e che era il vicino di casa che abitava sul suo stesso pianerottolo. Nonostante i miei consigli, non volle però parlarne con Giuliano, perché secondo lei avrebbe potuto avere una reazione forte. Ne parlò invece con la figlia Giorgia, sperando di essere aiutata, ma la famiglia non sapeva chi fosse l’amante». Poco prima dell’incidente del marito, però, «la trovai cambiata - ha proseguito -. La vedevo davvero presa sentimentalmente da quest’uomo, ma non mi diede nessuna spiegazione, soltanto che si era innamorata e lui faceva molti regali a lei e alla figlia. So anche che voleva andare a vivere con Louis, ma mi rispose che “lui non può, non vuole e non so il perché”».