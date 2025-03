Delitto Pierina, Barzan: «Manuela sta bene ma è tesa perché incontra Dassilva.. Oggi dirà la verità». Le minacce? «Certo che ha paura della Bartolucci!» VIDEO

RIMINI. E’ iniziato nelle aule del Tribunale di Rimini l’incidente probatorio finalizzato a cristallizzare la testimonianza di Manuela Bianchi sulla morte della suocera Pierina Paganelli. In aula anche il suo ex amante Louis Dassilva, unico indagato per l’omicidio. Davide Barzan, consulente di Manuela Bianchi, accusata di favoreggiamento, si dice fiducioso che presto si saprà tutta la verità: «Manuela sta bene ed è tesa. Ma questo è normale perché incontra Dassilva che è stato il suo amore». Barzan, incontrando i cronisti ha anche aggiunto: «Il pubblico ministero dice che la Bianchi può essere vittima di minacce. Da parte di chi? Da parte della Bartolucci». E a domanda ha risposto: «Sì, certo che la Bianchi ha paura della Bartolucci». Cosa emergerà oggi? «Manuela ha fatto questo percorso verso la verità»... La famiglia di Pierina chiede a Manuela di dire tutta la verità. «Concordo», dice Barzan, «deve dire la verità e oggi lo farà senz’altro».