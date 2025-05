Erano in tanti, più di 200, e hanno sfilato per le vie del centro di Rimini con striscioni, manifesti e volantini per chiedere la liberazione di Louis Dassilva. Al corteo era presente anche la moglie di Louis, Valeria Bartolucci. Il senegalese è in carcere da molti mesi per l’uccisione di Pierina Paganelli.