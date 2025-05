Delitto Paganelli. Louis ha ripreso ad alimentarsi: presto potrebbe tornare in carcere

Louis Dassilva, al termine degli accertamenti medici e se le sue condizioni lo consentiranno, potrebbe tornare in carcere. Il cittadino senegalese di 35 anni è infatti ricoverato nel reparto di psichiatria da venerdì 2 maggio per le conseguenze dello sciopero della fame intrapreso il 26 aprile scorso. L’uomo, indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli, si è sempre detto innocente e per una settimana ha rifiutato cibo e acqua. Ricoverato, è stato sottoposto a trattamenti per la reidratazione e ieri ha mangiato e bevuto, ma per poter essere considerato fuori pericolo dovrà continuare ad alimentarsi, altrimenti rimarrà in ospedale. Dassilva in reparto ha ricevuto la visita dei suoi difensori, gli avvocati Andrea Guidi e Riario Fabbri, che hanno confermato le condizioni di salute in ripresa. Il 35enne è ritenuto dalla Procura di Rimini, il responsabile dell’omicidio dell’anziana avvenuto la sera del 3 ottobre 2023 nel garage di via del Ciclamino.