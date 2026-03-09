Delitto Paganelli, la difesa: Dassilva deporrà davanti al giudice VIDEO

RIMINI. «Ad oggi l’intento di Dassilva è quello di rendere all’esame. Lo ha già reso davanti al Gip ben due volte e ha intenzione di renderlo innanzi alla Corte di assise per perorare la sua causa e mettere in luce quello quelle che sono le sue idee, la sua posizione, la sua difesa». Così Riario Fabbri anticipa quel che potrebbe succedere lunedì 23 marzo all’udienza fissata per il processo sull’omicidio di Pierina Paganelli che vede imputato il senegalese Louis Dassilva. Fabbri difende Dassilva insieme al collega Andrea Guidi.