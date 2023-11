Delitto di Rimini: Pierina ammazzata la sera prima di un consiglio dei Testimoni di Geova chiamato a giudicare la condotta della nuora

Uccisa il giorno prima di una decisiva riunione sul futuro della nuora Manuela all’interno dei testimoni di Geova. Il giallo sull’assassinio di Pierina Paganilli prosegue senza che sia stato dato un nome (o più nomi) a chi le ha tolto la vita con 29 coltellate. Gli inquirenti stanno ricostruendo le relazioni tra parenti e affini della donna uccisa la sera del 3 ottobre. Proprio il giorno successivo, il 4, il consiglio dei saggi del gruppo di Miramare (nella città di Rimini) a cui appartiene tutta la famiglia di Pierina, sarebbe stato chiamato a esaminare il caso della nuora. Manuela Bianchi sarebbe potuta essere anche allontanata dal gruppo a causa della sua condotta.

I problemi con il marito Giuliano, figlio di Pierina, erano più che noti. E anche la relazione con il vicino di casa. Cosa avrebbe detto Pierina ai Testimoni di Geova? Non lo si saprà mai perché poche ore prima di quel consiglio è stata ammazzata all’età di 78 anni nel garage del condominio di via Del Ciclamino. E a trovarla è stata proprio la nuora Manuela.

Agli investigatori i saggi hanno opposto il segreto ministeriale. Dalla ricostruzione degli inquirenti è comunque emerso che Manuela era molto preoccupata per l’esito di quel consiglio.

Parla il figlio Giuliano. Oggi a Pomeriggio Cinque - il programma condotto da Myrta Merlino su Canale 5 - sono andate in onda nuove dichiarazioni di Giuliano che, per la prima volta, sta raccontando in televisione la sua verità dopo la scomparsa della madre Pierina Paganelli. Poteva esserci, pensandoci, qualcuno che poteva voler male a questa donna? “Secondo me no dice Giuliano -, era una persona splendida, una donna che ha sempre tenuto la sua fede al primo posto nella sua vita”. È vero che le è stato revocato l’incarico di servitore di ministero? “Dato che non ero più in grado mi è stata tolta però non è stato un declassamento. In realtà io sono rimasto un Testimone di Geova attivo. C’è stata, in passato, una cattiva gestione economica a livello familiare, purtroppo certi debiti che c’erano non sono stati liquidati nel tempo più breve, mi ero messo dietro a fare una cosa e quindi a ripagarli. Dopo è successa questa cosa, l’incidente, certe cose sono state bloccate. Non ho ricordi dei giorni precedenti all’incidente. Non ho ricordi di quell’incidente”. Pierina era lì accanto a lei? “Tutti i giorni, contenta, sempre con un atteggiamento positivo. È difficile per questa mancanza che abbiamo subito. Quello che provo non riesco ad esprimerlo. È una mancanza enorme, solo lacrime”.