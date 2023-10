Delitto di Rimini, i figli di Pierina: “Fiducia nelle indagini. Mamma era una forza, era lei a rincuorare tutti”

Otto giorni dopo l’efferato delitto che continuano a sostenere non credono sia possibile possa essere stato compiuto da un parente, Giuliano, Giacomo e Chiara i tre figli di Pierina, hanno chiesto ai legali dello studio Lunedei cui si sono affidati, di aiutarli a raccontare, senza equivoci, chi era la loro mamma, diventata signora Saponi dopo aver fulminato papà Gianfranco nell’albergo di famiglia in via Enna 9 dove lei, tantissimi anni fa, aveva lavorato. «Ci piacerebbe tanto piangere nostra madre - scrivono - ma al momento non ci è possibile. Sono passati giorni ormai, ma non riusciamo ancora ad accettare che la donna di cui parlano tutti i notiziari e i giornali sia la mamma. Sentirla chiamare anziana, poi, ci strappa addirittura un piccolo sorriso. Sì, gli anni, quelli, non te li toglie nessuno, ma la mamma era una persona dinamica, piena di amicizie profonde e sempre impegnata in mille attività e passioni». Giuliano che raggiunto da Pomeriggio 5, in lacrime, dice di non sapersi capacitare di cosa è capitato alla madre, così come i suoi fratelli sottolinea che «era quasi impossibile tenere il suo passo. Aveva un intenso amore per i suoi nipoti, che considerava il dono più bello che la vita le avesse mai fatto». Una donna amata tanto amata per la sua disponibilità verso gli altri, anche in situazioni molto difficili. È successo anche «durante i mesi difficili dopo l’incidente di Giuliano ha lottato come una leonessa. Con il figlio in coma e in condizioni disperate, non ha mai perso la speranza. Chiunque andava a trovarla per incoraggiarla, alla fine ne usciva incoraggiato da lei. È un vuoto infinito. Un vuoto senza senso». Vogliono quindi sottolineare di essere «fiduciosi che la verità sulla sua morte verrà fuori, abbiamo piena fiducia nella Procura e nella Polizia, nelle quali sappiamo lavorare delle eccellenze, non solo esperti ma anche tutti, fortemente motivati».