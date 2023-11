Delitto di Pierina. Il consulente legale della nuora e gli altri familiari a processo per truffa aggravata

Davide Barzan è a processo per truffa aggravata davanti al Tribunale di Rimini. L’uomo, in questi giorni spesso intervistato dalle televisioni, è il consulente legale della difesa nel caso dell’omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne ammazzata lo scorso 3 ottobre.

Titolare dell’omonimo studio legale, Barzan è il difensore di Manuela Bianchi (nuora di Pierina) e il fratello Loris, Louis Dassilva (vicino di casa e amante della nuora di Pierina) e la moglie Valeria Bartolucci. Si tratta delle quattro persone sui cui si sono concentrate le indagini sul delitto.

Barzan risulta imputato in un processo per truffa sulla compravendita di un immobile a Riccione. Il processo, aperto lo scorso gennaio, avrà una prossima udienza il 13 novembre, quando inizierà l’audizione dei testimoni.

Per l’accusa, il consulente legale avrebbe consumato la truffa presentandosi “falsamente come avvocato e nel vantare le proprie abilità di mediatore”. Avrebbe accompagnato le persone truffate in una banca per definire le condizioni di un mutuo e avrebbe esibito un falso contratto preliminare di compravendita “procurandosi così - si legge nel capo di imputazione - un ingiusto profitto corrispondente a 30.650 euro, somma consegnata a titolo di caparra” sull’acquisto dell’appartamento. Con le aggravanti di aver commesso il fatto cagionando alle persone offese un danno patrimoniale e con l’abuso di relazioni di prestazioni d’opera.