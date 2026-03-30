Delitto di Pierina, Dassilva: “La relazione con Manuela solo divertimento, non avevo solo lei nella mia lista, ma poi temevo che mi volesse incastrare”

Dassilva ha raccontato alla Corte anche alcuni dettagli sulla relazione con l’ex amante Manuela Bianchi, iniziata a febbraio 2023, dopo aver sentito i problemi che aveva in casa con il marito, e terminata ad aprile 2024. «Ci incontravamo in tanti posti, anche dove è morta Pierina. All’inizio mi interessava solo il sesso. Era un divertimento e non avevo solo lei nella mia lista». Dassilva ha poi spiegato di averla aiutava «economicamente e durante gli interrogatori ero preoccupato, perché ero stato uno dei primi a trovare il cadavere e non volevo che uscisse la mia relazione. Con mia moglie, quando ne parlavano televisioni e giornali, ho sempre negato. E quando lei la scoprì dopo l’omicidio, le dissi che non l’avrei più tradita perché la amo ancora. Ma con Manuela, che nonostante fosse finita voleva fuggire con me, consumai altri rapporti sessuali. L’ultimo a fine aprile 2024 per “tenerla buona”, avendo paura, per mie paranoie, che volesse incastrarmi a parole e con il Dna».