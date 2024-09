Delitto di Pierina a Rimini, per l’intelligenza artificiale «la figura nel video è Louis»

L’intelligenza artificiale conferma: l’uomo nel video è Louis Dassilva. La Squadra Mobile della Questura di Rimini che da mesi sta indagando sull’omicidio di Pierina Paganelli ha sottoposto il video - il principale indizio in mano all’accusa - ad una sorta di esame da parte di un sofisticato software di intelligenza artificiale. Si tratta di un’indagine estremamente innovativa nella indagini forensi. Tutti i video a disposizione della Cam3 della farmacia San Martino di via del Ciclamino, quindi filmati di circa 20 giorni h24, sono stati vagliati da un tecnico informatico esperto dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Prendendo i video in cui Louis Dassilva viene ripreso - in particolare quelli dove lui cammina nella stessa direzione in cui si sposta il soggetto ignoto la sera dell’omicidio alle 22.17 - il tecnico informatico ne ha ricavato dei fermo-immagine. I frame sono stati dati all’analisi dell’intelligenza artificiale alla quale è stato quindi chiesto di non modificare in alcun modo le riprese originarie. Nessun ingrandimento, nessuna modifica della luce. Non viene fatta nessuna manipolazione ma solo una valutazione della sovrapponibilità delle figure con il soggetto ignoto delle 22.17 per capire se si tratta della stessa persona. L’intelligenza artificiale quindi le ha sovrapposte e ha risposto con una compatibilità molto elevata. In particolare l’IA definisce estremamente sovrapponibile il braccio.