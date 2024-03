Delitto di Pierina a Rimini, Louis rompe il silenzio: «Io innocente, volevano incastrarmi»

«Sono innocente, io vittima di questa situazione. Mi hanno voluto incastrare». A parlare davanti alle telecamere de La vita in diretta è Louis Dassilva, l’ex amante di Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, che a distanza di sei mesi dall’assassinio della 78enne testimone di Geova torna a condividere le sue riflessioni sul caso mediatico che l’ha visto apparire nella cerchia dei sospettati di fatto insieme alla ex amante, al fratello di lei Loris Bianchi e alla moglie Valeria Bartolucci. Nessuno dei quali, lo ricordiamo, è attualmente indagato.

«Qualcuno ha cercato di mettermi in mezzo», afferma Louis, riuscendo a stento a trattenere l’emozione, e rispondendo un «potrebbe» alla domanda del giornalista che gli chiede se questo “qualcuno” potrebbe essere Manuela.

Ripensando all’omicidio dell’anziana vicina di casa si dice dispiaciuto, rammaricandosi del fatto che la donna non ha mai potuto vedere il figlio Giuliano una volta tornato dalla riabilitazione al Sol et salus dopo lo strano (e irrisolto) incidente che lo aveva visto finire martoriato sull’asfalto, investito da quello che è stato definito un “pirata della strada”.

Ex amica ed amante

In merito alla relazione extraconiugale con la dirimpettaia Manuela, Louis afferma di non sentirla più. «Voglio stare con mia moglie, il mio vero amore del presente e del futuro». Sullo schermo compare anche Valeria, che a proposito dell’ex amica Manuela dice di non aver più alcun rapporto con lei. «è stato un dolore, è stata una delusione - ammette - ma ora ci siamo allontanate».

D’altronde, che il fronte comune dei quattro personaggi saliti alla cronaca perché su di loro si erano concentrate le attenzioni della magistratura si fosse infranto era cosa nota.

Mesi fa hanno abbandonato la difesa comune inizialmente affidata ai fratelli Nunzia e Davide Barzan, quando Louis e Valeria hanno scelto di affidare la tutela della loro posizione (anche se non sono indagati) all’avvocato Riario Fabbri. All’inizio di marzo, inoltre, il pool difensivo si è arricchito della criminologa Roberta Bruzzone, che si è detta convinta dell’estraneità ai fatti dei coniugi.

Del resto, a esplicita domanda del cronista, che gli ha chiesto se fosse coinvolto nell’omicidio, Louis ha risposto di essere «estraneo ai fatti». E in merito agli aspetti mai del tutto chiariti, come i 2mila euro che si suppone Manuela abbia consegnato a Louis, Valeria rileva che la sua ex amica «non aveva motivo di dare quei soldi a Louis», e aggiunge: «Questa spiegazione non l’ho mai avuta».