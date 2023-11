E’ durato sei ore l’interrogatorio in Questura di Valeria Bartolucci, vicina di casa della 78enne Pierina Paganelli, uccisa un mese fa in via Del Ciclamino con 29 coltellate. Dopo essere stata sentita a lungo, una volta accompagnata a casa gli inquirenti hanno sequestrato alcuni abiti indossati dal marito Louis Dassilva, amante della nuora della vittima, che il giorno precedente all’omicidio aveva avuto un incidente con lo scooter.