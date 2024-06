Delitto di Pierina a Rimini, la nipote conferma l’alibi di madre e zio: «Quella sera ero con loro»

“Che avesse l’amante o che nutriva sentimenti per Louis, la mamma non me l’aveva detto e non so se nonna lo sapesse». Sul caso Pierina, nuovi interrogatori ieri mattina in Questura a Rimini dove il sostituto procuratore Daniele Paci e il capo della squadra mobile, l’ispettore Marco Masia, hanno ascoltato la nipote della vittima e un parente della nuora, entrambi sentiti come persone informate sui fatti. Ad essere ascoltata per prima, la figlia di Manuela Bianchi e Giuliano Saponi, la ragazza 17enne, il cui nome è stato fatto ampiamente in televisione nonostante la minore età. La minorenne è al centro di un triplice conflitto: quello tra i genitori che si stanno separando, quello che la vede sofferente per la morte della nonna e infine quello che la vede unico alibi di mamma e zio, per la sera dell’omicidio. Se in questa vicenda c’è una parte offesa, una parte lesa nel profondo nel suo diritto ad un vita serena e tranquilla, quella parte è lei. I suoi interessi, se la vicenda dell’omicidio dovesse arrivare prima della sua maggiore età, dovranno essere rappresentati da un curatore speciale nominato dal giudice per le indagini preliminari. In quanto minorenne la sua difesa non potrà essere, per ovvi motivi e ovvie divergenze, né l’avvocato del padre né quello della madre. I genitori in questa vicenda sono su sponde opposte e non è escluso che lo saranno anche in un eventuale processo. Quindi la ragazza la sera dell’omicidio della nonna, Pierina Paganelli, 78 anni, era a casa con la mamma e lo zio Loris Bianchi.

La giovane è di fatto l’alibi per entrambi e ieri in Questura avrebbe ribadito la versione dei fatti già resa nell’immediatezza dei primi giorni. La ragazza, che si sarebbe anche corretta in un secondo momento sugli orari della serata, ha raccontato di essere stata con la mamma e lo zio per tutto il tempo. Gli inquirenti le hanno anche chiesto dei rapporti tra la nonna e la mamma e del fatto se fosse o meno a conoscenza della relazione di Manuale Bianchi con Louis Dassilva, il vicino di casa senegalese e tutt’ora unico indagato per l’omicidio di Pierina. «Mia mamma non me l’ha mai detto» pare abbia risposto la ragazza che non saprebbe dire se invece la nonna sapesse o meno. Ascoltato come persona informata sui fatti anche il marito di una cugina di Manuela che avrebbe testimoniato come vi fossero degli asti e dei rancori tra la nuora e la suocera soprattutto per via del cosiddetto tradimento. Secondo il testimone, Pierina era rammaricata del fatto che Manuela e il figlio Giuliano si fossero allontanati. Era evidente per i parenti che la nuora nutrisse dei forti sentimenti per un altro uomo, Louis Dassilva dunque che a sua volta ricambiava Manuela e con la quale voleva appunto “fuggire”. Era più di una scappatella, la loro storia, anche se interrogato due giorni dopo la scoperta del corpo di Pierina nel garage di via del Ciclamino, Louis aveva minimizzato. Quella relazione l’aveva classificata come una storia di sesso insignificante. Ma non è così, gli inquirenti ne avrebbero le prove. Per adesso, il consulente della difesa della nuora Manuela, Davide Barzan, ha sottolineato molte volte come la donna sia parte offesa nell’omicidio della suocera. Una parte offesa che avrebbe preso a consulente anche il generale Vincenzo Garofano a fare da controparte a Roberta Bruzzone, un altro super consulente chiamato dalla difesa di Louis Dassilva, l’avvocato Riario Fabbri. Manuela dicevamo al momento non è indagata e forse non lo sarà mai, ma esiste nel codice penale italiano quello che si chiama concorso morale, che potrebbe configurasi laddove c’è un rafforzamento dell’intento criminoso. La vicenda di Pierina ricorda - almeno agli appassionati di cronca - la vicenda di Katharina Miroslawa la cui storia ha riempito le pagine dei giornali negli anni ’80. Fu condannata per “concorso morale” nell’omicidio dell’amante e imprenditore Carlo Mazza e quando l’amante morì non si trovava neanche in Italia.