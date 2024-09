Delitto di Pierina a Rimini, intervista esclusiva con i figli: «Sapevamo di Manuela»

«Se chiudo gli occhi, la prima immagine che mi viene in mente è il sorriso con cui mi dice che alle fine le cose si aggiusteranno. Vedrai andrà tutto bene. Voglio che la persona che ha tolto la luce dagli occhi di mia madre ne risponda alla giustizia. Ha agito come un vigliacco aggredendo al buio una donna anziana che non ha potuto difendersi. Quello che mi fa più soffrire è quando parlano male di nostra madre che non si può più difendere». Dopo mesi di composto silenzio, Chiara e Giacomo Saponi hanno deciso di concedere al Corriere Romagna un’intervista. Li abbiamo incontrati nello studio dei loro legali, Monica e Marco Lunedei. Chiara, Giacomo e Giuliano, il primogenito, sono i figli di Pierina, la donna uccisa il 3 ottobre del 2023, nel garage di via del Ciclamino. E da mesi la loro vicenda familiare riempie le trasmissioni televisive come loro stessi dicono senza «un attimo di tregua».

Giacomo, dal 16 luglio, è in carcere come unico indagato per l’assassinio di Pierina, Louis Dassilva, legato sentimentalmente a vostra cognata Manuela Bianchi. Relazione sentimentale alla base del movente che - secondo gli investigatori della squadra mobile e il pm Daniele Paci - avrebbe armato la mano del killer innamorato. Cosa ne pensi Giacomo?

«Non penso nulla perché il signor Dassilva io non lo conosco. Ma Manuela sì».

Ma sapevate della relazione?

«Lo sapevo perché era stata lei a dirmelo. Un giorno mi aveva preso da parte, e mi aveva detto “Giacomo devo parlarti”. Era prima dell’incidente di Giuliano e mi aveva raccontato quello le stava succedendo. Che si sentiva innamorata come un’adolescente. Avevo tentato di dirle di non buttare via 30 anni di vita, ma ovviamente non sapevamo chi fosse l’uomo a cui si sentiva legata in quel momento».

