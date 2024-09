Sono le 22.17.04 del 3 ottobre. E’ in quell’istante che la telecamera della farmacia vicina al condominio di via Del Ciclamino a Rimini immortala il passaggio di quello che gli inquirenti ritengono il killer di Pierina Paganelli, delitto per il quale è stato arrestato Louis Dassilva, vicino di casa 34enne della vittima e amante della nuora, per il quale stamane a Bologna è in programma l’udienza davanti al Riesame.