Delitto di Pierina a Rimini, all’alba arrestato il vicino di casa Louis Dassilva VIDEO GALLERY

Svolta nel delitto di Rimini: Louis Dassilva è stato arrestato per l’omicidio di Pierina Paganelli. La Squadra mobile di Rimini diretta dal commissario capo Marco Masia all’alba di martedì 16 luglio 2024 ha notificato al 34enne senegalese la custodia cautelare. L’uomo è l’unico indagato per la morte di Pierina Paganelli, 78 anni, uccisa la notte del 3 ottobre nel garage di casa con 29 coltellate nel garage del condominio di via Del Ciclamino. La mattina seguente il 4 ottobre il suo cadavere era stato scoperto dalla nuora, Manuela Bianchi, amante del senegalese attesa alle 10 in Questura per essere sentita dal sostituto procuratore, Daniele Paci, come persona informata sui fatti.

Dassilva è stato interrogato il 25 giugno scorso in Procura alla presenza del difensore Riario Fabbri e della consulente Roberta Bruzzone. In quell’occasione, diversamente da quanto atteso, l’uomo non si era avvalso della facoltà di non rispondere confermando quanto aveva già dichiarato nei primi interrogatori. L’arresto è stato eseguito in seguito a ordinanza del gip Vinicio Cantarini.