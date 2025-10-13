De Pascale: “Sì agli indennizzi ai bagnini ma a carico dei privati che subentrano”

Gli indennizzi ai bagnini agitano il mondo della politica. Succede che qualche giorno fa, al Ttg il presidente delle Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale, proponga di concedere degli indennizzi ai bagnini coinvolti nella complicatissima “pratica” della direttiva Bolkestein. Nulla di nuovo in verità, perché di risarcimento ai concessionari che perdono la spiaggia si parla ormai dal lontano 2010 ed era una delle assi portanti dei primi progetti di legge, puntualmente naufragati fra un cambio di governo e l’altro.
Un’idea che però ha fatto storcere il naso a ben 64 iscritti al Pd, che hanno preso “idealmente” carta e penna, e scritto al segretario regionale dem Luigi Tosiani: «Improponibile la posizione di De Pascale. Risarcire con i soldi dei canoni demaniali è grave e politicamente sbagliato».