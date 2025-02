De Pascale: “Bologna, Rimini, Forlì e Parma, i 4 aeroporti in Emilia-Romagna servono tutti”

Bologna, Rimini, Forlì e Parma. I quattro aeroporti servono tutti. “Io sono convinto, che il trend generale di flussi aerei dei prossimi 10-15 anni rendano necessari per l’Emilia-Romagna e per il Paese tutti e quattro gli scali”, sostiene il presidente della Regione, Michele De Pascale a margine del convegno ‘Aeroporti in pista per il Paese’ in corso al Marconi di Bologna. “I numeri complessivi di oggi no, probabilmente non riescono a sostenere i quattro scali, ma il trend generale di crescita sì, e quindi ben si giustifica secondo me una strategia anche pubblica che accompagni questi quattro scali ad avvicinarsi a una fase in cui potranno sostenersi”, spiega il governatore. “Se la Regione Emilia Romagna deve mettere in campo una strategia che consente questi quattro scali di arrivare tutti e quattro vivi al momento in cui ci serviranno, secondo me è una strategia sensata. Però, si deve capire ovviamente la prospettiva. E quindi la Regione è molto laica: io penso che servano tutti e quattro, però poi si deve passare a una fase di studio analitico. Non è che basta che lo voglia il presidente della Regione”, puntualizza De Pascale, che ritiene di poter trovare una sponda anche nel governo.

“Le parole che mi ha espresso il ministro Salvini, anche le posizioni che sono state espresse dal centrodestra in campagna elettorale e anche da alcuni esponenti importanti a livello nazionale, non mi sembrano così distanti da quelle che esprimo io, cioè mi sembra che ci sia comunque una posizione che può essere bipartisan su questo tema”, osserva.