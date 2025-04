Danneggiata la tomba del figlio 14enne dello chef Minguzzi, accoltellato a morte a Istanbul

Un atto spregevole dopo la tragedia di due mesi fa. È stata danneggiata, nel cimitero Bahcelievler di Istanbul, la tomba di Mattia Ahmet Minguzzi, il 14enne cittadino italo-turco figlio dello chef Andrea Minguzzi. Il giovane è morto il 9 febbraio, dopo due settimane di ricovero in Terapia intensiva, in seguito a un accoltellamento subito mentre si trovava in un mercato di strada. Lo riferisce l’emittente Ntv, aggiungendo che le forze di polizia stanno esaminando i danni alla tomba.

Il danneggiamento arriva a poche ore dalla prima udienza del processo sul caso del ragazzo, dove due minorenni sono imputati per omicidio, mentre nei giorni scorsi la famiglia della vittima aveva ricevuto anonime minacce online. Il pubblico ministero ha chiesto una pena tra i 18 e i 24 anni di reclusione per gli imputati. L’accoltellamento del ragazzo è stato documentato con un video dove si vede un giovane colpire Mattia con cinque coltellate, mentre un altro adolescente sferra un calcio contro il 14enne dopo che era caduto a terra.