Dalla medicina al commercio: Rimini capitale dei congressi

Mare, sole, spiaggia, ombrelloni. Ma anche congressi. Tanti. E tutti di livello internazionale. La destagionalizzazione del turismo è partita. E ad una primavera all’insegna del quasi tutto esaurito, tra eventi sportivi, come la Rimini Marathon, e lunghi ponti festivi come quelli del 25 Aprile e del 1° Maggio, ad un’estate dalle previsioni ottimistiche, ecco aggiungersi tutta una serie di appuntamenti, dal forte richiamo internazionale, che da maggio a novembre calamiteranno su Rimini migliaia e migliaia di turisti. Quando al Palacongressi sbarcherà, da tutto il mondo, un vero e proprio esercito di convegnisti. Quel cosiddetto target altospendente, sul quale la Riviera sta puntando con forza.

Tutti gli appuntamenti

Ma vediamoli questi appuntamenti. Si partirà a maggio (24-26) con un congresso internazionale di natura medico scientifica. Dal 26 al 30 agosto sarà, poi, la volta dell’International Humic Substances Society durante il quale verranno affrontate le varie problematiche legate all’agricoltura e alle sostanze umiche. A settembre (8-12), invece, giungeranno a Rimini migliaia di esperti alimentari per l’International Union of Food science and technology. Terminato il quale, il 23 al 27 settembre, inizierà il convegno “European Evaluation Society”, che si occuperà delle tecnologie green e, in particolare, della conservazione delle batterie. Danza e mercati agroalimentari, infine, saranno protagonisti dei due ultimi appuntamenti: il primo, l’International Association for Dance Medicine and Science, che si terrà dal 10 al 17 ottobre, tratterà l’incidenza che la danza ha nel campo medico-scientifico; il secondo “World unione of wholesales markets”, dal 30 ottobre al 1° novembre, riunirà a Rimini gli operatori dei mercati agroalimentari mondiali.

Insomma, una serie di date mirate a rendere effettiva la destagionalizzazione. Per un settore, quello dei congressi, che lo scorso anno aveva già prodotto risultati eccellenti. Basti ricordare, infatti, che per la prima volta l’International Congress and Convention Association aveva posto l’Italia sul podio delle migliori destinazioni congressuali al mondo, con Rimini entrata, per la prima volta, nella classifica generale delle 326 città al mondo più importanti per questa attività.

Convegni e cultura

Intanto, due nuovi progetti associano il Palacongressi alle ricchezze ambientali e artistiche al territorio. Il primo è un cortometraggio di quattro minuti e mezzo, in italiano e inglese, che racconta l’esperienza di un congressista internazionale impersonato dall’attore tedesco e riminese di adozione, Dirk Ploenissen per promuovere Rimini come città d’arte e di congressi.

Il secondo è un’iniziativa che, grazie ad una convenzione tra Italian Exhibition Group e Comune, permetterà ai congressisti di accedere, con uno sconto sul prezzo di ingresso, ai luoghi del polo museale: Museo della Città, Domus del Chirurgo, Palazzi dell’Arte e Fellini Museum. La riduzione avrà validità fino al 31 dicembre e la convenzione è estesa alla Biennale del Disegno, in programma dal 4 maggio al 28 luglio.