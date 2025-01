Dalla Corea a Rimini, “così dopo 40 anni ho ritrovato la maestra”

«Cerco la mia maestra e i compagni delle elementari: negli anni Settanta ero l’unico bambino coreano della classe». L’appello di Kim Hansen, atleta 52enne, che in Danimarca si è dedicato per quasi tutta la vita all’arte del combattimento, ha fatto il giro del web fino a approdare sul cellulare di Valeria, ex bambina della scolaresca di un tempo che ha provveduto a contattare l’insegnante, Rita Fabbrini. Una reunion virtuale, quella con Kim, a cui si è aggiunta anche un’altra compagna. «La scuola dove insegnavo - spiega la docente ora in pensione - sorgeva in via Tolmino e dipendeva dalla Ferrari-primo circolo, a cui poi è stata accorpata. Ricordo Kim come un bambino bellissimo e dalla bontà estrema. Partecipava con entusiasmo a tutte le attività scolastiche. Era molto caro anche a don Giuseppe Bonini, lo zio della beata Sandra Sabattini». Quando, nel 1980, è tornato in Danimarca, alcuni compagni hanno avviato una corrispondenza epistolare che è andata avanti per qualche tempo. Tra le prime domande: “Ma da te c’è il sole?” e “Il tuo maestro ti dá molti compiti?”.

A caccia di ricordi

«Ho frequentato a Rimini sia l’asilo che i primi quattro anni delle scuole elementari – le fa eco Kim -. La mia storia, però, inizia in Corea dove sono venuto al mondo e dove sono rimasto finché, a 6 mesi di età, sono stato adottato da Marisa Manini, classe 1936, italiana originaria di Ferrara e da suo marito Robert Asger Hansen, di nazionalità danese. L’incontro tra i miei genitori adottivi risale al 1964 in un locale jazz della Svizzera tedesca». All’epoca Marisa, che dopo la guerra aveva viaggiato molto, prendendosi cura anche dei bambini non vedenti in Gran Bretagna, era fidanzata con il giovane rampollo di una ricca famiglia tedesca e avrebbe dovuto partire di lì a 4 mesi per trasferirsi con lui a San Francisco, ma su quell’aereo non è mai salita. Un affascinante danese ha sparigliato le carte, invitandola a uscire, e lei ha accettato «purché non le chiedesse l’età». Aveva infatti 7 anni più di lui. È stato un grande amore, quello che li ha uniti, «ma lei non riusciva a adattarsi alla mentalità danese né lui a quella italiana».

Una nuova vita