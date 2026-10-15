Dall’Albania a Rimini, il riscatto dell’imprenditore: “Tutto è nato dalla mia gavetta nei campi”

romagna
L’arrivo dall’Albania 34 anni fa, quasi un decennio di gavetta in Puglia nel settore vitivinicolo e agricolo, poi il trasferimento in Romagna per ricongiungersi con la famiglia. Quella della MT di Xhezmi Karafili, 64 anni, è una storia di radicamento e riscatto che fotografa una parte rilevante dell’imprenditoria straniera cresciuta nel territorio riminese: un percorso partito dal lavoro dipendente e sfociato in una realtà autonoma e prolifica nel settore della logistica e del trasporto merci, associata alla Cna di Rimini, che ad oggi conta ben 16 collaboratori e 15 automezzi.