Dal Cocoricò all’Altromondo, in Riviera c’è ancora una tribù che balla: “Oltre 30mila ingressi la settimana di Ferragosto”

Cocoricò, Rimini Beach Arena, Altromondo Studios e Villa Titilla at Byblos. Una serie di locali simbolo della Riviera che chiudono con grandi numeri la settimana di Ferragosto, per la gioia di Nox Holding, a capo di alcune tra le venue più iconiche dell’Emilia-Romagna:

“Gli eventi della sola settimana tra il 9 e il 16 agosto - si legge in una nota di Nox Holding - hanno raggiunto un’affluenza di oltre 30.000 presenze, un dato che attesta la centralità della Riviera Romagnola per la musica elettronica con le serate targate Cocoricò che hanno ospitato oltre 30 artisti della scena mondiale”.