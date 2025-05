Da vecchia pensione a boutique hotel: ecco il Mode

RIMINI

Là dove c’era degrado e abbandono ora c’è una moderna struttura ricettiva. Uno di quei boutique hotel che vanno per la maggiore nelle città d’arte. Là dove c’era una pensioncina dismessa, ora sorge un “gioiellino” dell’ospitalità balneare contemporanea. Parafrasando Celentano, si può presentare così il Mode, albergo gemello del Dome, che Mauro Santinato, presidente di Teamwork, società di consulenza turistica, ha voluto realizzare a San Giuliano a Mare, in via delle Bande nere, proprio davanti alla darsena. «Il Mode, che dista dal Demo appena duecento metri – spiega il manager riminese - è il risultato della fantasia di dodici, tra le firme più autorevoli del design italiano, e del lavoro di cento aziende specializzate nel settore dell’arredamento, dell’illuminazione, delle superfici, della tecnologia, della sostenibilità e del comfort. Il classico boutique concept che dalle città storiche abbiamo pensato di trasferire qui a Rimini». Nove suite dall’arredamento sofisticato e ricercato - la più grande misura 100 mq, la più piccola 45 - realizzato da 12 studi di design. Inaugurazione a fine giugno.